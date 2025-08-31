Аферисты используют технологию, которая условно называется "обратный NFC", пояснили в ведомстве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мошенники стали использовать имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay приложения, которые позволяют им с банкоматов переводить деньги жертв на свои карты. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства, мошенники внедряют в смартфоны жертв свои приложения для бесконтактных платежей, которые просят скачать под видом переустановки банковского приложения.

В ведомстве пояснили, что аферисты используют технологию, которая условно называется "обратный NFC". Она имитирует приложение Mir Pay, подключая к смартфону жертвы карты мошенников. "В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты", - сказали в пресс-центре.

В МВД ранее неоднократно призывали не устанавливать какие-либо приложения на мобильное устройство без проверки.