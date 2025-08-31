В таких школах будет организовано дистанционное обучение

ГЕНИЧЕСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР соответственно) приняли решение провести в дистанционном формате торжественные линейки в честь Дня знаний в школах, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС сообщили в региональных министерствах образования.

"День знаний во всех школах республики традиционно пройдет с праздничными линейками. Конечно же, исключение - это наши прифронтовые территории. Там в целях безопасности линейки 1 сентября пройдут в дистанционном формате. Также напомню, что в прифронтовых населенных пунктах республики будет организовано дистанционное обучение - такой формат распространяется на 43 школы", - рассказал глава Минобразования ЛНР Иван Кусов.

В Минобрнауки ДНР сообщили, что первые звонки пройдут во всех школах региона при "неукоснительном соблюдении требований безопасности всех участников мероприятия". В школах, которые из-за ограничений по безопасности будут работать дистанционно, мероприятие пройдет только онлайн.

В Запорожской области, по информации Минобрнауки региона, торжественные линейки не рекомендовано проводить в школах вблизи линии боевого соприкосновения. Однако там могут пройти классные часы с участием гостей, в том числе представителей органов власти. В других районах линейки состоятся.

Что касается Херсонской области, то там, сообщили в региональном министерстве образования, первые звонки также пройдут только за пределами прифронтовой зоны. В целях безопасности мероприятия не будут организовывать в 30-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения.