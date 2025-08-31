Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 29 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 27 - плюс 29 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до плюс 12 градусов.

Ветер будет южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. Ночью может похолодать до плюс 12 градусов.