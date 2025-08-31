В России подсчитали средние траты на сборы рюкзака к школе

Жители Башкирии потратили меньше на сбор школьного рюкзака, чем в Красноярском или Краснодарском краях, говорится в исследовании сервисов "Контур.Маркет" и Moneyplace

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Средние траты на сборы школьного рюкзака в Башкирии, Тюменской области и Пермском крае оказались ниже, чем в некоторых регионах РФ - чуть больше 2 тыс. рублей. Жители Москвы, Красноярского и Краснодарского краев на аналогичные позиции потратили в среднем больше 3 тыс. рублей, говорится в исследовании сервисов "Контур.Маркет" и Moneyplace, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Специалисты исследовали спрос и цены на минимальный школьный набор: тетради, пеналы, фломастеры, маркеры, ручки, наборы карандашей и рюкзаки во второй половине лета. В аналитическую выборку попали 16 млн чеков из розничных магазинов по всей стране. Сумма средних затраченных на товары средств в Башкирии составила 2 279 рублей, чуть дороже в Тюменской области - 2 389 рублей, далее идут Пермский край и Ростовская область со средней суммой чуть больше 2,4 тыс. рублей. Наибольшая сумма средних затрат на указанные позиции получилась в Москве и области - 3 805 рублей, затем идут Краснодарский край - 3 590 рублей и Красноярский край - 3 319.

"Покупательский спрос на школьные товары [в рознице] в 2025 году снизился на 21%, что можно связать с активным переходом покупателей на маркетплейсы. Все реже россияне приобретают в розничных магазинах такие товары, как маркеры - спрос на них упал на 40%, а также ручки и наборы карандашей - на 31%", - комментирует данные исследования аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан.

Средняя стоимость школьных товаров в рознице по России осталась практически на прежнем уровне - удорожание не превышает 5%. Наименьший рост наблюдается в Башкирии (на 1%) и Красноярском крае (на 3%). А вот в Тюменской области на все позиции, кроме тетрадей, цена выросла в среднем на 11%.

По некоторым категориям школьных принадлежностей в целом по России аналитики отмечают уверенное снижение стоимости. Наборы карандашей обойдутся родителям в среднем на 7% дешевле, чем в прошлом году, а в Москве и Московской области - на 16%. Фломастеры подешевели на 3%, максимальное снижение цены наблюдается в Башкирии и Свердловской области - на 8%. Практически не изменилась средняя цена на пеналы: 301 рублей в 2025 году против 305 руб. в 2024 году. Заметный рост цен в текущем году зафиксирован на школьные тетради (+18% к ценам 2024 года) и рюкзаки (+13%).

Рост цен

Хоть стоимость подготовки первоклассников к школе варьируется в зависимости от региона, специалисты отмечают значительный рост цен в некоторых субъектах. Так, например, в Калмыкии в среднем подготовка к новому учебному году по сравнению с прошлым годом родителям девочек обойдется дороже на 8%, мальчиков - на 7,5%, сообщили ТАСС в пресс-службе отделения Банка России - Национального банка по региону. Больше всего подорожала школьная одежда: платье для девочек - более чем на 23%, брюки - на 16,7%, спортивный костюм - на 12,8%. "Это связано с удорожанием тканей и фурнитуры, а также с ростом расходов швейных фабрик на зарплаты в условиях нехватки работников", - отметили организации, добавив, что расходы производителей канцелярских товаров также увеличились из-за роста затрат на логистику, сырье и оплату труда, что привело к удорожанию товаров. Уточняется, что "набор школьника", состоящий всего лишь из нескольких товаров, и потребительская корзина из более 550 товаров и услуг, по которой Росстат считает инфляцию, в Калмыкии подорожали практически одинаково - на 8%. "И это ощутимо. Поэтому Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, чтобы в следующем году инфляция в стране снизилась до 4% и закрепилась вблизи этого уровня в дальнейшем", - добавили в организации.

Меры поддержки

В некоторых регионах действуют различные меры поддержки, приуроченные к 1 сентября. Так, например, власти Адыгеи проводят традиционную акцию с подарками первоклассникам - в этом году подготовили около 6 тыс. ранцев и комплектов школьно-письменных принадлежностей для тех, кто в этом году впервые пойдет в школу. Впервые в школьные комплекты для первоклассников республики включили книги-раскраски на адыгском языке из серии "Детская литература из Адыгеи", которые выпущены издательством АГУ. Также подарки получат дети и из подшефных территорий Херсонской области.

В Республике Крым действует мера поддержки в виде компенсации части затрат на школьную форму, размер выплаты составляет 4 667,7 рубля на каждого ребенка-школьника из многодетной семьи, обучающегося очно в образовательной организации региона. Кроме того, в муниципальных образованиях республики предусмотрена компенсация затрат на приобретение формы для занятий физкультурой.

В пресс-службе Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии ТАСС сообщили, что в республике поддержка охватила почти 1 тыс. детей на общую сумму 1 426,7 тыс. рублей. "За счет средств благотворителей в регионе приобретены наборы школьных канцелярских принадлежностей, портфели, одежда и обувь", - уточнили в пресс-службе, отметив, что в этой акции, направленной на помощь малообеспеченным и многодетным семьям, имеющим детей школьного возраста, приняли участие неравнодушные жители республики, индивидуальные предприниматели, региональные и муниципальные организации и ведомства.

Также в некоторых регионах, в частности в Новосибирской области, учебники и рабочие тетради для начальной школы предоставляет школа.