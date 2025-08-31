МВД: мошенники стали вынуждать россиян совершать теракты и диверсии

В декабре 2024 года произошел всплеск поджогов банков, госорганов и объектов транспортной инфраструктуры и связи

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мошенники не только стали красть сбережения, но и под видом помощи силовикам вынуждать людей совершать теракты и диверсии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В минувшем году мошенники стали не только красть у людей сбережения, но и под видом помощи силовым структурам вынуждают совершать террористические акты и диверсии. Так, в декабре прошлого года произошел всплеск поджогов банков, государственных органов, объектов транспортной инфраструктуры и связи", - сказали в пресс-центре.

В МВД ранее сообщали ТАСС, что телефонные мошенники в преддверии новогодних праздников активизировали свою деятельность для расшатывания кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки в России. Сначала злоумышленники пытаются заставить жертву пойти в банк, получить кредит и передать им денежные средства. Затем, когда человек начинает пытаться вернуть свои деньги, по указанию мошенников он сам совершает преступление, полагая, что участвует в специальной операции, которая поможет вернуть и средства и изобличить виновных.