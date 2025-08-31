НГУ планирует строительство спорткомплекса с ледовой ареной

Ректор вуза Михаил Федорук не исключает, что проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ), один из ведущих в России по естественно-научным специальностям, после 2030 года планирует строительство спорткомплекса с крытой ледовой ареной внутри. Об этом сообщил в беседе с ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

"У нас есть планы строительства на несколько тысяч квадратных метров крупного спорткомплекса с крытой ледовой ареной, с залами для тренировок", - сказал он, уточнив, что строительство планируется после 2030 года.

В качестве площадки под здание рассматривается территория песчаного стадиона НГУ, недалеко от действующих спортивных сооружений вуза. По словам Федорука, не исключено, что проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас в вузе создан эскизный макет сооружения.

На территории НГУ с 2022 года идет строительство второй очереди нового кампуса. За это время были построены учебные корпуса и досуговый центр для учеников физматшколы при вузе, также введены несколько новых общежитий. 29 августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл еще одно здание кампуса - корпус поточных аудиторий, вмещающий 1,7 тыс. студентов. В 2026 году планируются к вводу здания для Института медицины и медицинских технологий НГУ.