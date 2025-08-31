Самобытность республики во многом предопределила путь ее исторического развития, отметила председатель СФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении главе парламента Киргизии Нурланбеку Шакиеву с днем независимости республики отметила, что самобытность государства предопределила ее уникальный жизненный уклад.

"Самобытность Киргизской Республики во многом предопределила путь ее исторического развития, уникальный жизненный уклад, избранный вектор политических и экономических преобразований, которые последовательно проводятся в стране. <…> Пользуясь случаем, желаю вам, уважаемый Нурланбек Тургунбекович, и вашим коллегам успехов в ответственной деятельности, а гражданам Киргизской Республики - мира и добра", - указала она в письме на имя председателя Жогорку кенеша (однопалатный парламент республики).

В Совете Федерации убеждены, что контакты законодателей двух государств будут и впредь активно содействовать наращиванию двустороннего сотрудничества, укреплению уз дружбы наших братских народов, отметила Матвиенко.

День независимости Киргизской Республики - главный национальный праздник страны. Он отмечается ежегодно 31 августа в годовщину принятия декларации о государственной независимости в 1991 году.