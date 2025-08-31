Промежуточная аттестация, как форма ГИА, не предусмотрена, уточнил глава Минобразования республики Иван Кусов

ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Число пунктов проведения экзаменов в новом учебном году увеличат в Луганской Народной Республике до 77, сообщил ТАСС глава Минобразования республики Иван Кусов.

По его словам, в новом учебном году выпускники 9 классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или в форме основного государственного экзамена, а выпускники 11 классов - в форме ГВЭ или ЕГЭ. Промежуточная аттестация, как форма ГИА, не предусмотрена.

"Для обеспечения равных возможностей сдачи ГИА для всех выпускников Луганской Народной Республики в течение 2024-2025 учебного года было запланировано открытие 54 пунктов проведения экзаменов. <…> Так как государственный выпускной экзамен, основной государственный экзамен и ЕГЭ должны проходить на пунктах проведения экзаменов в течение 2025-2026 учебного года, запланировано увеличение сети пунктов до 77", - сказал он.

Кусов добавил, что в новом учебном году специалисты госучреждения "Региональный центр обработки информации в сфере образования и оценки качества образования" намерены провести серию обучающих семинаров в дистанционном формате для подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ для учителей-предметников.