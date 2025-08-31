Температура воздуха на ВДНХ достигла 28,8 градуса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. День 30 августа в Москве и области оказался самым теплым в нынешнем месяце, температура воздуха на ВДНХ достигла 28,8 градуса. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

"На карте видно, что на всей территории максимальная температура воздуха была в пределах 28-30 градусов. В Москве, на ВДНХ, воздух раскалился до 28,8 градуса", - отметила она в своем Telegram-канале.

По ее данным, такие высокие показатели сделали самым теплым 30 августа в XXI веке. Синоптик также прогнозирует, что 31 августа может повторить рекордные значения.

Для сравнения, самым жарким последним днем лета в нынешнем столетии ранее считался 31 августа 2020 года, когда температура воздуха на ВДНХ поднималась до 30,8 градуса.