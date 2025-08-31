В РФ составили портрет виновника ДТП, не пристегивающегося ремнем безопасности

По информации Научного центра безопасности дорожного движения, это мужчина в возрасте от 18 до 45 лет со стажем вождения от 3 до 20 лет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мужчины в возрасте от 18 до 45 лет со стажем вождения от 3 до 20 лет чаще всего совершают ДТП, будучи непристегнутыми ремнем безопасности. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности, подготовленном Научным центром безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС.

"Если говорить о социально-психологическом портрете водителя транспортного средства, совершившего ДТП, в котором он не был пристегнут ремнем безопасности, то характеристики могут быть представлены следующим образом: мужчина в возрасте от 18 до 45 лет (72%)", - говорится в обзоре.

Отмечается, что, как правило, эти мужчины состоят в браке, имеют среднее или средне-специальное образование, рабочую профессию или официально не трудоустроены. "Почти половина таких водителей имеет стаж управления транспортным средством от 3 до 20 лет (49%), почти четверть - достаточно опытные водители со стажем управления от 40 лет", - сказано в материалах.

Кроме того, каждый второй из них ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.