Также Москва и Астана организуют праздничные мероприятия в честь 100-летия композитора Нургисы Тлендиева

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия и Казахстан организуют праздничные мероприятия по случаю 190-летия географа Чокана Валиханова (1835-1865) и 100-летия композитора Нургисы Тлендиева (1925-1998). Об этом сообщил ТАСС посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

"Пройдут дни культуры Казахстана в России. Мы очень ждем этого события. Будут проходить мероприятия, связанные с юбилеем Чокана Валиханова. <...> И будет большое мероприятие в честь 100-летнего юбилея нашего великого композитора Нургисы Тлендиева", - сказал Абаев.

Чокан Валиханов - видный казахский ученый-энциклопедист, географ, этнограф и востоковед. Его исследования в области истории, этнографии и фольклора казахского народа обладают огромной научной ценностью. Его отчет о Кашгарии стал первым научным трудом по истории и географии этого региона. Многогранный потомок казахских ханов был действительным членом Русского географического общества, офицером русской армии и дипломатом в составе азиатского департамента МИД Российской империи.

Нургиса Тлендиев с детства учился музыке, в том числе игре на домбре - казахском национальном струнном щипковом музыкальном инструменте. В 12 лет его назначили концертмейстером оркестра, а в 14 лет - ассистентом главного дирижера. В годы Великой Отечественной войны Тлендиев добровольно отправился на фронт, приписав себе возраст для зачисления в ряды армии. Во время войны дошел до Берлина, был награжден боевыми медалями "За отвагу", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". После демобилизации Тлендиев вернулся в Казахстан, где поступил в консерваторию, а затем учился в Москве, после чего работал главным дирижером Казахского театра оперы и балета имени Абая, а также главным редактором музыкального отделения "Казахфильма". Тлендиев был автором музыки к известным казахстанским фильмам и мультфильмам, в том числе "Меня зовут Кожа" и "Почему у ласточки хвост рожками". Именем Тлендиева в Казахстане названы музыкальные школы, музеи и улицы.