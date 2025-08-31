По данным исследования холдинга, смешанную форму обучения, сочетающую элементы дистанционного и очного форматов, поддерживают 13% респондентов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Большинство россиян считают очную форму обучения наиболее эффективной для современных школьников. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир" (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

"Подавляющее большинство россиян - целых 81% - считают наиболее эффективной для современного школьника именно очную форму обучения, что ярко демонстрирует высокую ценность живого общения, непосредственного контакта с учителем и одноклассниками, которые играют незаменимую роль в образовательном процессе", - говорится в итогах исследования.

Смешанную форму обучения, сочетающую элементы дистанционного и очного форматов, поддерживают 13% респондентов, видя в ней определенные преимущества. При этом дистанционный формат, получивший широкое распространение в ковидные годы, признают наиболее эффективным лишь 2% россиян, что подчеркивает общее стремление к возвращению к классическим подходам в школьном обучении, сказано в результатах анализа.

Согласно данным исследования, самым важным аспектом россияне назвали социализацию - ее выделил 21% опрошенных. Незначительно отстает воспитание личности, которое считают приоритетом 20% респондентов.

Академические знания, безусловно, остаются важными - их назвали приоритетом 15% россиян, а развитие практических навыков считают ключевым 12%. Подготовка к карьере занимает 9% в списке приоритетов, что отражает стремление к успешному будущему. Подготовку к ЕГЭ в качестве приоритета школьного образования назвали лишь 1% россиян. Еще 1% опрошенных не видит четких приоритетов в данной сфере, говорится в результатах анализа.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).