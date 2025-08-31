Премьер-министр РФ отметил, что угольный комплекс адаптируется к новым вызовам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником - Днем шахтера, отметив их самоотверженность, преданность делу и значительный вклад в развитие энергетической системы страны.

"Ваш труд пользуется особым уважением в обществе и является примером самоотверженности, взаимовыручки, ответственного отношения к делу. Угольная промышленность обеспечивает стабильную работу энергетической системы страны, устойчивость национальной экономики, участвует в решении социальных задач, направленных на улучшение качества жизни миллионов россиян", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что угольный комплекс адаптируется к новым вызовам: увеличиваются производственные мощности, продолжается модернизация и внедрение инновационных технологий в добыче и переработке угля, реализуются масштабные инвестиционные проекты. Особое внимание уделяется условиям труда горняков, повышению уровня безопасности и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Мишустин выразил признательность работникам и ветеранам отрасли за профессиональные достижения и сохранение уникальных традиций, а также пожелал им здоровья, счастья и благополучия.

День шахтера был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года, датой празднования было выбрано последнее воскресенье августа. Первые торжества прошли 29 августа 1948 года.

Этот день является важным праздником для угледобывающих регионов страны. День шахтера отмечают и в других отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых шахтным или карьерным способом, например руд черных и цветных металлов, в алмазодобывающей промышленности.