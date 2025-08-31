По мнению гендиректора центра Валерия Федорова, сегодня эмоции успокоились

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россияне уже не жалеют об уходе западных брендов с российского рынка, в отличие от 2022 года, когда это вызывало негативные эмоции - такую точку зрения высказал ТАСС гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Есть жизнь и без McDonald's, есть жизнь и без IKEA, - сказал он, отвечая на вопрос, не скучают ли россияне по иностранным брендам. Вот у нас "Вкусно и точка" появилась, наш национальный русский бренд. Я заходил туда недавно, хотел купить гамбургер, прости господи, не получилось, потому что очередь огромная. Жизнь есть, поэтому вот эти все страхи, апокалиптические ожидания - в прошлом. Произошла адаптация, и сегодня я бы сказал, люди не особо жалеют, а говорят: "Вы от нас ушли в тяжелый момент, если вы сейчас попытаетесь к нам вернуться, мы уже у вас покупать ничего не будем, потому что единожды предавшему веры нет".

По мнению Федорова, сегодня эмоции успокоились.

"Страна наша огромная, далеко не везде IKEA щупальцы раскинула. Здесь я бы сказал так, что есть некоторая история, некоторая динамика: в 2022 году, когда западные бренды, в том числе очень популярные у нас, один за другим стали покидать Россию, конечно, это вызывало целую гамму эмоций. У кого-то это было отчаяние, у кого-то недовольство, у кого-то, я бы сказал, агрессия, в том числе в адрес этих брендов. То есть широкая гамма. Сегодня эмоции успокоились", - сказал он.