МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президентские стипендии в России с 1 сентября вырастут до 30 тыс. рублей, их будут получать до 3,4 тыс. учащихся, следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Новый указ об этих стипендиях был подписан президентом в конце 2024 года, а в 2025 году правительство РФ своим постановлением утвердило правила назначения и выплаты этих средств. Как ранее отмечали в кабмине, действовавшие до этого президентские стипендии составляли 7 тыс. рублей.

Президентская выплата будет назначаться на один год учащимся не младше третьего курса , а общее число ее получателей составит не более 3,4 тыс. человек ежегодно. Конкурс на стипендию будет идти по девяти направлениям: "Математические и естественные науки", "Инженерное дело, технологии и технические науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Науки об обществе", "Образование и педагогические науки", "Гуманитарные науки", "Искусство и культура", а также "Оборона и безопасность государства. Военные науки".

Соискатели должны хорошо учиться, быть победителями международных или всероссийских студенческих конкурсов и олимпиад, участвовать в исследованиях и разработках и иметь публикации в научных изданиях.

Как ранее сообщал ТАСС, с 1 сентября в России также увеличатся обычные стипендии. Минимальный размер стипендий для учащихся вузов РФ будет составлять от 2 224 рублей до 11 157 рублей в зависимости от вида пособия. При этом оговорено, что размеры государственных стипендий в вузах могут быть выше нормативных.