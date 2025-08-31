Глава ЛНР поздравил шахтеров с профессиональным праздником

ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Шахтеры Донбасса героически сражаются на фронтах специальной военной операции, отстаивая интересы России. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем поздравлении с Днем шахтера.

"Многие горняки, как их деды в Великую Отечественную войну, героически сражаются на фронтах специальной военной операции, отстаивая интересы нашей Родины - России. Здесь, в тылу, вы тоже сражаетесь за ее Победу, день за днем вносите свой вклад в энергетическую безопасность нашего государства. От души благодарю вас за стойкость и преданность профессии, за верность славным шахтерским традициям и стремление делать свою работу на совесть", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем поздравлении отметил, что перед угольной отраслью Донбасса стоят задачи модернизации, внедрения новых технологий, привлечения инвестиций и обеспечения безопасности труда.

"Особая гордость - наши шахтерские династии. Баранниковы, Орловы-Буйновы, Денисенко, Колесниковы, Скнарий, Шеховцовы, Цысовы, Никулины, Катаргины и многие другие передают мастерство и опыт новым поколениям, сохраняя традиции горняцкого дела. <...> Уважаемые шахтеры! Спасибо вам за мужество и самоотверженность. Ваш труд всегда был и остается в числе самых уважаемых", - написал Пушилин.