Срок запрета составит пять лет

ТВЕРЬ, 31 августа. /ТАСС/. Устроившим несанкционированную акцию в мемориальном комплексе "Медное" под Тверью 39 гражданам Польши запретили въезд в Россию на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В пресс-службе заявили, что полиция запретила участникам акции въезжать в Россию.

Ранее в СМИ сообщалось о несанкционированных акциях на мемориальном комплексе "Медное" под Тверью. Полиция установила всех участников мероприятия. По ее данным, ими являются граждане Польши. В их отношении составляют протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 2 ст. 18.8 КоАП РФ. В пресс-службе также отметили, что в отношении них вынесли решение о запрете въезда в Россию. Срок запрета составит пять лет.