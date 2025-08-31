Найджел Кейси, Сара Тейлор и Джон Уильям Гиринг возложили венки к Британскому мемориалу на Кузнечевском кладбище

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. /ТАСС/. Дипломаты из Великобритании, Канады и Австралии почтили память участников союзных конвоев времен Второй мировой войны в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.

31 августа 1941 года в Архангельск пришел первый союзный конвой, получивший название "Дервиш", в составе семи транспортов в сопровождении военных судов. Он доставил грузы, необходимые для создания военной промышленности, мины, противотанковые ружья и различную технику.

Посол Великобритании в России Найджел Кейси, посол Канады в России Сара Тейлор и посол Австралии в России Джон Уильям Гиринг возложили венки к Британскому мемориалу на Кузнечевском кладбище.

"Это для нас возможность отдать дань уважения всем тем, кто служил в арктических конвоях, в таких ужасных условиях, что было прожито во время Второй мировой войны британскими, советскими солдатами, моряками. И отдать дань уважения мужеству - это для нас, конечно, особенно важно. Сейчас, в данный момент, вспомнить их мужество, все, что они сделали для нас, для мира", - сказал ТАСС Кейси.

Посол Кейси в Архангельске впервые, он отметил, что для него интересно побывать в городе, где начались торговые отношения между Британией и Россией. "Это для меня особо интересно, здесь британские моряки в первый раз прибыли в Россию. В 1553 году это был Ричард Ченслор, конечно, он был первым в России, он на самом деле создал связи между нашими странами. И поэтому для меня лично особо интересно посмотреть место, где наша совместная история началась", - добавил посол.

Представители посольств возложили цветы на могилы участников конвоев. На Британском воинском мемориале в Архангельске похоронены семь участников северных конвоев из Великобритании: трое моряков и четверо летчиков. Самому младшему - 20 лет, самому старшему - 33. Кроме того, здесь захоронены больше 100 военных моряков и солдат из Великобритании и стран Британского Содружества: Канады, Австралии, Новой Зеландии, а также из США, это участники Первой мировой войны.

Сохранение памяти

В церемонии приняли участие члены клуба "Братство северных конвоев", которые исследуют историю союзных конвоев, издают книги об участниках, сохраняют память об этой части истории Великой Отечественной войны.

"Это 84-я годовщина этого важнейшего события для нашего города, истории нашего города. Это важно для архангелогородцев, это важно для меня, это часть нашей великой истории, - пояснил ТАСС член Общественного совета Архангельска Дмитрий Акишев. - Мой дед Дмитрий Акишев ушел на войну 26 октября 1941 года из Архангельска, и не вернулся. Через 17 лет после его ухода на фронт родился я, меня назвали Дмитрием в честь него, и я родился 26 октября, в тот день, когда он ушел на фронт".

Представители Великобритании, Канады и Австралии также почтили память северян, павших в Великой Отечественной войне, они возложили цветы к Вечному огню, памятнику участникам Северных конвоев на Набережной Северной Двины и обелиску "Всем, кого не вернуло море" на Набережной Седова в Соломбале.

Первый союзный конвой под кодовым названием "Дервиш" пришел в Архангельск 31 августа 1941 года. Не обнаруженный немецкой разведкой, он прибыл без потерь и доставил 10 тыс. тонн каучука, 4 тыс. глубинных бомб и магнитных мин, а также множество другого необходимого фронту военного снаряжения и оборудования. За время войны арктическими морями в Советский Союз пришел 41 конвой - более 800 судов. 58 судов, входивших в состав конвоев, утонули, почти две тысячи моряков погибли.