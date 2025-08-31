Речь идет о земельных участках, которые были получены незаконным путем

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Администрация Махачкалы вернула в собственность муниципалитета участки земли общей стоимостью более 550 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил мэр города Джамбулат Салавов.

"В муниципальную собственность города возвращены объекты недвижимости общей площадью более 67 тыс. кв. м. Совокупная кадастровая стоимость возвращенного за эти два месяца имущества превышает 550 млн рублей. Вся возвращенная недвижимость будет поставлена на кадастровый учет и внесена в реестр муниципального имущества для дальнейшего использования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о земельных участках, которые были получены незаконным путем.

"В результате системных действий администрации Махачкалы, включая претензионно-судебную работу, городу возвращены земельные участки, которые длительное время были незаконно присвоены. Теперь эти площади можно направить на социальные нужды, и они будут работать на благо горожан. Земельные участки можно использовать для социально значимых проектов, размещения объектов муниципальной инфраструктуры", - добавил Салавов.