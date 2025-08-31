Ей было 103 года

БЕЛГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова, известная в Центральном федеральном округе как "железная бабушка" благодаря спортивным рекордам, умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Когда уходит из жизни такой человек, наша планета становится беднее. Мария Денисовна Колтакова - легендарная личность. Героически прошла Великую Отечественную, защищала Воронеж. Боевой характер не позволял ей оставаться в стороне от всех важных событий мирного времени. Она и в самом почтенном возрасте доказывала всем нам, на что способен человек, устремленный к цели", - написал он.

Колтакова ушла добровольцем на фронт в 1942 году, служила в санитарном батальоне. За годы войны была дважды ранена, вынесла с поля боя более 300 человек. Не дойдя до Берлина 60 км из-за ранения, Победу она встретила в Праге.

"Скорблю вместе с тысячами белгородцев и воронежцев. Низкий поклон Вам и вечная память, дорогая Мария Денисовна", - написал Гусев.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ветеран принимала участие в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. За героический подвиг награждена медалью "За отвагу". "Мы всегда восхищались ее стальным характером, силой воли и любовью к своей жизни и своей Родине! Вся страна знала Марию Денисовну как "железную бабушку". <…> В 99 лет она освоила танк, стреляла из пневматического пистолета, участвовала в соревнованиях по джип-триалу, в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолете, в составе экипажа совершила полет на планере "Бланик-Л13", - написал он в своем Telegram-канале.

С 2015 года ветеран 16 раз становилась рекордсменом Книги рекордов России - летала на дельтаплане, воздушном шаре, погружалась с аквалангом, выполняла фигуры сложного пилотажа на безмоторном самолете с инструктором, прыгала с парашютом с высоты 4 200 м.