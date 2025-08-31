Время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Число автомобилей на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи выросло в сумме до 957. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

К 12:00 мск в очередях со стороны Тамани и Керчи находилось около 660 машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 457 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении по состоянию на 15:00 мск.