Здание с глубоководным бассейном планируется закупить за рубежом

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Береговой учебно-тренажерный центр для подготовки моряков в Арктике, который строится на базе Мурманского арктического университета (МАУ) в рамках кампуса мирового уровня, будет практически полностью состоять из деталей и комплектующих российского производства. Об этом сообщила ТАСС и.о. ректора вуза Мария Князева.

"БУТЦ состоит из двух модулей: учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна и здание с глубоководным бассейном. Сложности есть только по двум объектам бассейна, а так вся начинка, которая есть внутри: судовые двери, радиосвязь, инерционные телефоны, это все российского производства. Вся начинка морская сертифицирована Росрегистром", - пояснила Князева.

Она добавила, что в здании с глубоководным бассейном, где можно будет отрабатывать аварийные ситуации на воде, например, эвакуацию вертолетом или высадку на льдину, два тренажера планируется закупить за рубежом, однако, если этого не удастся сделать, то российские разработчики берегового центра готовы создать подходящие под учебные нужды отечественные аналоги.

"Сложности пока есть с двумя объектами: макет вертолета, который мы будем погружать и переворачивать в воде, и волновой шар для генерации волны в бассейне до 1,5 м. Но у нас есть договоренность с компанией, которая проектировала это здание, они же сами изготавливают и оборудование. Если мы по какой-то причине не сможем закупить то, что нам подходит, значит мы проектируем аналоги и ищем завод, который нам это изготовит", - подчеркнула Князева.

О кампусе и университете

Создание кампуса мирового уровня осуществляется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" по поручению президента РФ Владимира Путина. Плановый срок ввода в эксплуатацию - 2030 год. Первый объект кампуса в Мурманске - Береговой учебно-тренажерный центр для подготовки моряков к аварийным ситуациям в Арктике.

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. После слияния МАУ стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Северный морской путь", "Минеральные ресурсы Арктики" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".