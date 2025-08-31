Добровольцы доставили, в частности, продуктовые наборы, питьевую воду, одежду и канцелярские принадлежности для детей

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Добровольцы штаба "Мы вместе" из Мариуполя совместно с военнослужащими доставили гуманитарную помощь жителям поселка Новопетриковка Великоновоселковского района ДНР, который находится под ударами ВCУ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Привезли гуманитарную помощь: продуктовые наборы, питьевую воду, одежду, канцелярские принадлежности для детей, которые должны учиться, и другие необходимые вещи жителям. Действительно приятно видеть, когда мы, объединяясь, помогаем вновь освобожденным территориям", - приводятся слова и.о. руководителя мариупольского штаба "Мы вместе" Екатерины Кутеповой.

В пресс-службе организации отметили, что добровольцы передали гуманитарную помощь 13 семьям и пообещали оказывать им посильную поддержку пока ситуация в районе не улучшится.

"Великоновоселковский район остается небезопасным для местных жителей. Каждый день работают вражеские дроны и наладить коммуникации и поставку первично необходимых средств для жизни остается трудной задачей", - подчеркнули в мариупольском штабе "Мы вместе".