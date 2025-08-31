Процедура проводится в соответствии с порядком оказания медицинской помощи

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Мурманской области опровергло сообщения некоторых СМИ о том, что в регионе введен запрет на медикаментозный метод прерывания беременности. Об этом сообщили ТАСС в областном правительстве.

"Медицинские аборты проводятся в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство-гинекология. Запрета со стороны Министерства здравоохранения Мурманской области на проведение медикаментозных абортов не было", - сообщили в правительстве.

Ранее в соцсетях стала распространяться информация от мурманской активистки, которая несколько лет назад покинула регион и страну, о том, что в Мурманской области якобы запретили медикаментозные аборты на сроке до шести недель. Позже со ссылкой на активистку эту информацию опубликовало несколько СМИ.