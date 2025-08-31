В России осенью начнется апробация индекса цифровой безопасности детства

В проекте примут участие школьники, родители и педагоги

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Апробация индекса цифровой безопасности детства, который измерит благополучие подростков в цифровой среде, начнется осенью в ряде регионов России, сообщает Альянс по защите детей в цифровой среде.

"Осенью в пилотных регионах России начнется апробация индекса цифровой безопасности детства - первого в стране исследовательского инструмента, который измеряет реальное благополучие подростков в цифровой среде", - сказали в альянсе.

В проекте примут участие школьники, родители и педагоги. Это, как считают в альянсе, позволит проверить методику в действии и собрать первую объективную картину, например, с какими рисками дети сталкиваются в сети, как они с ними справляются и где особенно нуждаются в поддержке.

"Необходимость в таком инструменте назрела давно. Несмотря на то, что во многих странах разработаны стратегии, законы и рейтинги, анализ 33 международных и национальных индексов показал: глобальная система измерений далека от целостности. Существующие подходы фиксируют намерения и формальные показатели - наличие программ, законов, образовательных инициатив, - но почти не оценивают их эффективность в реальной жизни", - отметили в пресс-службе альянса.

Индекс цифровой безопасности детства разработан совместно с исследовательским центром Mindsmith, а его методология построена так, чтобы учитывать не только угрозы, но и возможности, которые открывает интернет. "Важным отличием индекса стало то, что он оценивает не отдельные элементы системы, а качество взаимодействия между ними: насколько эффективно школа, родители, государство и цифровые платформы работают вместе ради безопасности ребенка", - сказали в пресс-службе.