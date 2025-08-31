Слишком много желающих "распотрошить" незаконно замороженные народные российские активы, отметил бизнесмен

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал к суду над всеми причастными к "потрошению" незаконно замороженных в ЕС российских активов.

"Слишком много желающих "распотрошить" незаконно замороженные народные российские активы. Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника - от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих "ценные" советы, до министров Евросоюза", - написал он в своем телеграм-канале.

Дерипаска посоветовал российским предпринимателям нанять юристов или лоббистов на Западе для возвращения средств и выразил уверенность, что работа Минюста, ЦБ и прокуратуры РФ поможет им достичь результатов.

25 августа европейская газета Politico сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) обсудит дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов, а также 19-й пакет антироссийских санкций. Пресс-служба ЕК позднее разъяснила, что речь шла не о возможности экспроприации активов, а лишь о дальнейшем изъятии доходов от реинвестирования незаконно блокированных в ЕС 210 млрд евро суверенных активов РФ.