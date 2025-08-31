За звание лучших поборются представители Якутии, Хабаровского края, Волгоградской и Тюменской областей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Команды из Якутии, Хабаровского края, Волгоградской и Тюменской областей прошли в финал первых военно-тактических соревнований "Путь воина", которые проводятся центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Об этом сообщила пресс-служба центра.

"В финал первых военно-тактических соревнований «Путь воина», которые впервые проводит центр «Воин», прошли команды из Якутии, Хабаровского края, Волгоградской и Тюменской областей", - говорится в сообщении.

Финал планируется провести в Якутии с 15 по 21 сентября.

В рамках соревнований курсанты прошли девять испытаний: "Передвижение на поле боя" - скрытое выдвижение к объекту противника с перебежками и метанием гранаты на точность, "Разминирование тропы", "Преодоление зараженного участка местности", "Стрельба из пневматической винтовки по мишени", "Полоса препятствий "Тропа Воина", "Разжигание костра", "Небесный штурм" - борьба с БПЛА, "Воздушный лабиринт" - управление FPV-дронами, "Первая помощь и эвакуация раненого".

"Эти состязания - важный шаг в реализации миссии центра «Воин», созданного по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Наша цель - воспитать сильных, умных и сплоченных патриотов, готовых преодолевать любые трудности. «Путь воина» - это не просто проверка физической подготовки, но и испытание характера, стратегического и тактического мышления, умения работать в команде", - отметил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель наблюдательного совета центра "Воин" Юрий Трутнев.

В первую десятку лидеров также вошли команды из филиалов центра "Воин" Свердловской области, Чувашии, Камчатского края, Бурятии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана.