Основная задача - создать максимально достоверную и широкую картину участия дагестанцев в СВО, отметила директор образовательного учреждения Сапижат Мазаева

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Музей СВО имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова появится в махачкалинской школе №54. Об этом ТАСС сообщила директор образовательного учреждения Сапижат Мазаева.

"Совместно с Ассоциацией волонтеров СВО на базе нашей школы в этом учебном году появится музей имени Нурмагомеда Гаджимагомедова - первого Героя России на СВО. В рамках посещения школы учредитель Ассоциации волонтеров СВО Мухтар Амиров и член ассоциации Руслан Шавлухов уже передали в фонд учреждения артефакт с линии боевого соприкосновения, дрон-камикадзе, для использования в образовательной и просветительской деятельности", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, для создания полноценного музейного пространства необходимо взаимодействие органов власти, общественных объединений и самих жителей.

"Основная задача - создать максимально достоверную и широкую картину участия дагестанцев в СВО", - добавила Мазаева.