Космонавты МКС поздравили россиян с Днем знаний

МКС, 1 сентября. /ТАСС/. Экипаж российского сегмента Международной космической станции записал видеообращение, в котором поздравил российских учителей, школьников и их родителей с Днем знаний.

"Сегодня 1 сентября. Для миллионов ребят в России и других странах это особенный день, День знаний. Мы от всей души поздравляем вас с началом нового учебного года!" - сказал в обращении специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий. Он также поблагодарил учителей за терпение, вдохновение и любовь к своему делу.

"Школа - это первый шаг к большим открытиям. Когда-то мы тоже сидели за партами и мечтали о звездах и далеких планетах. И вот мы здесь, в космосе", - добавил космонавт Роскосмоса Олег Платонов.

"Пусть новый учебный год будет для вас временем открытий, интересных задач, смелых идей и уверенных побед. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер и приближают к мечте", - сказал командир экипажа Сергей Рыжиков и пожелал школьникам удачи в новом году. "До встречи на Земле - или в космосе!" - сказал космонавт.