Всем иностранным гражданам, прибывающим в регион в безвизовом порядке, придется пользоваться мобильным приложением "Амина"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Использование мобильного приложения иностранными гражданами, прибывающими в Московский регион в безвизовом порядке для работы, стало обязательным. С помощью мобильного приложения "Амина" правоохранительные органы могут получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов, прибывающих в Москву и Московскую область, сообщил ТАСС гендиректор ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Антон Игнатов.

"Мобильное приложение "Амина" - часть комплекса мероприятий, направленных на повышение качества контроля за соблюдением миграционного законодательства в Московском регионе. С помощью приложения иностранные граждане смогут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе места своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения является обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено. Это позволит органам правопорядка повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан", - сказал Игнатов.

При этом с 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся иностранные граждане, прибывшие в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней. Эксперимент не касается граждан Белоруссии, детей, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников международных организаций.

Миграционный контроль

Столичный регион применяет различные технологии для контроля за соблюдением миграционного законодательства с прошлого года. Так, с 1 декабря 2024 года в рамках эксперимента, который проводится в соответствии с постановлением правительства России, трудовые мигранты и ряд других категорий иностранцев обязаны оформлять электронные карты иностранных граждан. По этим картам сотрудники полиции могут быстро проверять информацию об их статусе и наличии правонарушений.

Правоохранители могут проверить данные о прохождении дактилоскопии и фотографирования, об оплате патента, административного штрафа. Если в системах МВД есть сведения о том, что иностранный гражданин находится в розыске или совершал нарушения, требующие его задержания, сотрудники полиции смогут оперативно принять необходимые меры.

Кроме того, в рамках эксперимента на Московском авиационном узле был введен биометрический контроль для всех иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из России, кроме граждан Белоруссии, детей до шести лет и ряда других категорий. При прохождении границы они сдают биометрические данные: фотографию лица и отпечатки пальцев. В эксперименте участвуют четыре аэропорта: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Там установили специальное оборудование для фотографирования и дактилоскопии. Иностранцы обязаны сдавать свои биометрические данные при прохождении паспортного контроля на въезде и выезде из страны, в случае отказа от сдачи биометрии они не смогут пересечь государственную границу.

Сданную биометрию сверяют со сведениями из информационных систем в режиме реального времени. Если окажется, что человек с такими биометрическими данными находится в розыске или совершал преступления, требующие его задержания, сотрудники правоохранительных органов смогут оперативно отреагировать. Нововведение призвано помочь выявлять попытки въезда в Россию граждан, которые ранее были депортированы из страны или скрылись за границей после совершенного преступления, даже если они поменяли документ, удостоверяющий личность. Также новая система позволит определять правонарушителей, которые находятся в розыске и пытаются при этом покинуть территорию России.