МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Цифровые ассистенты педагога начнут помогать составлять планы уроков и проверять домашние задания в новом учебном году в Московской области. Также теперь все старшие классы станут предпрофессиональными - это предусматривает более углубленное изучение двух профильных предметов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В День знаний у подмосковных педагогов появится цифровой помощник - "Ассистент преподавателя" на основе генеративного ИИ. Это результат соглашения между правительством Московской области и "Сбером". Пользоваться помощником смогут более 3 тыс. учителей из 407 школ. ИИ поможет педагогам быстро подготовиться к уроку, подберет уровень или тип заданий, кейсы, вопросы-квизы, наглядные примеры. Также он сможет разобрать урок - подскажет где что надо усилить, какие ресурсы добавить. Кроме того, Ассистент преподавателя будет создавать короткие отчеты для родителей и советы", - говорится в сообщении.

Еще один цифровой сервис - "Умный помощник учителю" - заработает в Подмосковье с 15 октября. ИИ будет проверять рукописные тексты, находить орфографические и пунктуационные ошибки, рекомендовать оценку. Предполагается, что благодаря цифровой разработке сократится время на проверку тетрадей.

А для учеников начальных классов разработали ИИ-помощника - "Соня" будет отвечать детям в голосовом или текстовом формате на их вопросы.

В пресс-службе добавили, что с нового учебного года все 10-11 классы станут предпрофессиональными - экономическими, инженерными, IT и другими. Два последних года обучения школьники станут углубленно изучать два предмета, а все внеурочные занятия для них будут проводиться с преподавателями вузов. В настоящее время у образовательных организаций Подмосковья заключены соглашения с 59 вузами - МПГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, РУДН, ПМГМУ им. Сеченова и другими.

Привлечение новых педагогов

По данным пресс-службы, в этом учебном году в системе образования региона будут работать 54,2 тыс. учителей, 33,5 тыс. воспитателей и 4,1 тыс. преподавателей среднего профессионального образования. За лето удалось привлечь 2,6 тыс. педагогов.

С 1 сентября к работе в школах Подмосковья приступят 100 лидеров образования из разных регионов. Это 50 учителей - победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, авторов публикаций в научных изданиях, а также 50 лучших выпускников ведущих вузов страны.

В этом году система образования региона охватит 440 тыс. дошкольников, 1,1 млн школьников и 80 тыс. студентов. Впервые за парты сядут 103 тыс. первоклассников.