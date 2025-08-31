ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Энергетические напитки с 1 сентября запрещается продавать в образовательных, культурных и спортивных учреждениях Челябинской области в связи с ранее принятой депутатами законодательного собрания региона норме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Соответствующий запрет депутатами Законодательного собрания Челябинской области был принят в марте 2025 года, а начинает действовать он с 1 сентября в дополнение к федеральному запрету продажи [энергетических напитков] несовершеннолетним", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что теперь энергетики в регионе запрещено продавать в любых образовательных, культурных, спортивных учреждениях. Контроль за соблюдением запрета возложен на Минсельхоз Челябинской области.

В России с 1 марта вступит в силу федеральный закон, который устанавливает запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним.