На ВДНХ по случаю Дня знаний проведут программу с тематическими экскурсиями, мастер-классами, лекциями и уроками с роботами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Торжественные линейки и праздничная программа пройдут в Москве по случаю Дня знаний. В этом учебном году педагогов ожидает повышение зарплат, также анонсировался перевод школьных родительских чатов в Мах.

"На повышение зарплат педагогов дополнительно выделено 56 млрд рублей. Средняя зарплата учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения вырастет на 22-24%", - написал в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

1 сентября в школы, детские сады и колледжи придут больше 1,6 млн детей и подростков. Для них открываются 34 новых школы и детских сада. Завершена полная реконструкция 51 здания по программе "Моя школа", где будут учиться 35 тыс. ребят. Торжественные линейки по случаю старта учебного года в столице проходят на улице только для первоклассников. Для учеников всех остальных классов они организованы внутри зданий.

Одним из нововведений этого учебного года станет то, что все школьные родительские чаты будут переводиться в мессенджер Мах. Что же касается ношения школьной формы, то в этой сфере, как сообщила заммэра Анастасия Ракова, новшеств не будет. "Решение вводить или не вводить школьную форму принимается управляющим советом школы, точно так же, как цвет и дизайн этой формы", - сказала заммэра. При этом, если школа выбирает ношение формы, как и раньше, эта форма всегда должна соответствовать ГОСТу.

Кроме того, Ракова сообщила, что оценки за поведение в столичных школах вводить в этом учебном году не планируется. В столичных начальных классах с 1 сентября появятся два дополнительных курса, направленных на усиление математического и естественно-научного образования. Для учеников 5-7 классов будет запущен новый курс "История нашего края", который поможет ребятам глубже изучить наследие не только своей страны, но и своей малой родины. А также узнать, как жили москвичи в разные эпохи, какие у них были традиции и ценности.

В этом году большое внимание будет уделяться интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс. Для этого запускается специальная программа обучения педагогов использованию ИИ-технологий и инструментов в их повседневной работе. А в Московской электронной школе с начала учебного года появится чат-бот на основе искусственного интеллекта для помощи педагогам в планировании уроков.

Праздничная программа

На ВДНХ по случаю Дня знаний проведут программу с тематическими экскурсиями, мастер-классами, лекциями и уроками с роботами. Например, в парке аттракционов "Орион" организуют диджей-сеты, шоу гигантских летающих фигур, конкурсы, выступление главной Бабы Яги страны, мастер-классы и лекция о млекопитающих. А в павильоне "Рабочий и колхозница" 4 сентября математик и специалист в математической экономике Алексей Савватеев объяснит на лекции, почему Леонард Эйлер считается отцом русской математической науки.

Музей космонавтики к празднику с 1 по 7 сентября проводит Неделю космических знаний - гостей ждут интерактивный квест "Как стать космонавтом?", лекция о самых интересных космических экспериментах, тематические экскурсии. Как сообщается в телеграм-канале Московского зоопарка, учреждение 1 сентября подготовило программу для семейного посещения "День экологических знаний", гостей ждут интерактивные игры, познавательные викторины, творческая мастерская. А в парке "Остров мечты" организуют мастер-классы по созданию органайзера из фетра и картона, настольного пенала, также можно будет присоединиться к играм и танцевальному флешмобу.

Останкинская телебашня покажет праздничный ролик с надписью "1 сентября - День знаний" на фоне звенящих колокольчиков, воздушных шаров и листопада. Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 10 тыс. дублирующих знаков "Осторожно, дети!".