Поздравление президента опубликовали на сайте Кремля

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников, учащихся колледжей, студентов, педагогов и родителей учеников с Днем знаний. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"С этим праздником связана биография каждого из нас", - отметил президент. По его словам, свой путь ко взрослой жизни все начинали именно в школе. Глава государства подчеркнул, что 1 сентября многие российские семьи провожают в школу детей и внуков. "Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок", - сказал Путин.

Он отметил, что для первоклассников начинается новая, ответственная и увлекательная пора - время становления и развития, раскрытия способностей и талантов, ребятам многое предстоит узнать. Кто-то из них полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные или естественные науки. "Но, уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества", - заметил президент.

Также, продолжил глава государствребчтам нужно будет осваивать и ставить себе на службу технологии цифрового мира, искусственный интеллект, при этом сохраняя свою человеческую индивидуальность и способность свободно и самостоятельно мыслить.

"Мы будем делать все, чтобы у вас - у всех российских детей, у молодого поколения - были лучшие условия для освоения современных знаний", - заявил президент. Необходимо, чтобы каждый ребенок в стране рос здоровым, счастливым и гармонично развитым человеком, а также получал качественное образование и мог выбрать дело себе по душе. Важно, чтобы дети всем сердцем любили Родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество, - заявил Путин. Поэтому, по его словам, серьезное внимание уделяется и образованию, и воспитанию подрастающего поколения, а также всемерной поддержке педагогов, совершенствованию учебных программ и инфраструктуры образовательных учреждений.