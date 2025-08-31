На Чукотке задержали вылет двух авиарейсов и отправление теплохода

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вылет двух рейсов из Анадыря на Чукотке задержан из-за неблагоприятных погодных условий - ветра и тумана - в аэропортах назначения, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Анадыря.

Из Анадыря задержаны отправления в Залив Креста и Лаврентия.

Также, как сообщили ТАСС в морпорту Анадыря, рейс теплохода Анадырь - Беринговский переносится на 4 сентября в связи с погодными условиями.

По данным Чукотгидромета, 1 сентября прогнозируется северный ветер с усилениями до 17 м/с. Днем на побережье Чукотского моря порывы будут достигать 22 м/с.