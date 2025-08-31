На Камчатке открылся новый корпус школы

Он рассчитан на 500 мест

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Новый корпус школы №40 в густонаселенном районе Петропавловска-Камчатского открылся в столице региона. В нем смогут учиться порядка 500 детей, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Новый трехэтажный корпус, рассчитанный на 500 учащихся. Территория школы полностью благоустроена, обустроены спортивные площадки - на них ребята могут играть в баскетбол, волейбол и футбол. Есть гимнастические площадки, зоны для отдыха, хоккейный корт. Содействие в получении федеральных средств на строительство корпуса школы №40 оказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Работы выполнены в рамках национального проекта "Молодежь и дети", - рассказали в правительстве Камчатки.

Новый корпус позволит школе перейти на обучение в одну смену. Учебное заведение находится в непосредственной близости от нового жилого комплекса "Северный", который строится на Камчатке в рамках программы "Дальневосточный квартал".