Речь идет об Авачинском перевале

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Проезд в район Авачинского перевала на Камчатке открыли после циклона. Дорога была закрыта 29 августа из-за дождей, сообщили ТАСС в сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"Проезд к Авачинскому перевалу, проходящий через Сухую Речку, полностью открыт для посещения. Настоятельно рекомендуется преодолевать маршрут на полноприводной технике. На отдельных участках дорога может быть осложнена", - рассказали в сети природных парков.

Авачинский перевал - перешеек между двумя вулканами, Авачинским и Корякским. В верхней точке этого перевала расположена экструзия Верблюд - скальный массив с двумя вершинами, образовавшийся в результате извержений.