МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы запретил 55 объявлений на разных интернет-сайтах с предложением о продаже книги украинского историка Евгения Наконечного "Украденное имя, почему русины стали украинцами" из-за разжигания ненависти к русским. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд решил административное исковое заявление Кунцевского межрайонного прокурора о признании информации запрещенной к распространению - удовлетворить. Признать информационный материал, размещенный в сети Интернет на URL-адресах, а именно <...> (далее следует указание 55 сайтов, на которых продается эта книга - прим. ТАСС), запрещенным к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению", - сказано в документе.

Как говорится в решении, в тексте указанной книги с позиции лингвистической квалификации содержатся "высказывания экстремистской направленности: высказывания, направленные на возбуждение ненависти, вражды к русским как группе лиц, выделяемой по признакам происхождения".

Наконечный в 1949 году был осужден советскими властями на заключение в ГУЛАГе за причастность к Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена Верховным судом РФ). В дальнейшем он стал историком. Получил известность за счет отрицания участия украинских националистов в Холокосте.