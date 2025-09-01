Осадки составили до 93 мм

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в Приморском крае за последние двое суток, на некоторых метеостанциях достигло категории опасного явления, сообщает пресс-служба Приморского УГМС. Осадки до 93 мм привели к подъему уровней рек, и ближайшие дни он продолжится.

"31 августа - 1 сентября на значительной территории Приморья прошли сильные и местами очень сильные дожди. По данным наблюдений на 10:00 (03:00 мск) 1 сентября, на ряде метеостанций количество осадков превысило критерий опасного явления. Гидрологическая ситуация Прошедшие ливни вызвали подъемы уровней воды на реках. На отдельных участках поймы фиксируются локальные подтопления. В ближайшие сутки возможны дополнительные подъемы на 0,3-1,0 м с локальными выходами воды на низкие участки поймы и подтоплениями пониженных мест ливневым и склоновым стоком", - говорится в сообщении.

Объявленное ранее штормовое предупреждение полностью оправдалось, заявляет пресс-служба. Так, за время циклона в Партизанске выпало 93,5 мм осадков, что превысило половину месячной нормы. Также много дождя выпало в Лазо (85,3 мм) и в Находке (50,3 мм). Во Владивостоке за время влияния циклона выпало 42 мм, при месячной норме 160 мм.