Как отметил губернатор региона, ключевой задачей является сохранение оригинальных рецептов коренных малочисленных народов Севера

АНАДЫРЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Чукотского автономного округа намерены сохранять традиционные кулинарные рецепты коренных малочисленных народов Севера (КМНС), а также продвигать их гастрономию на международном уровне. Об этом сообщил ТАСС губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.

"Отдельное внимание мы уделяем развитию гастротуризма как особому направлению культурной политики. Главная задача - сохранить оригинальные рецепты коренных малочисленных народов, бережно передать их следующему поколению, а также широко рассказать о них международной аудитории. Для достижения этой цели мы планируем проводить новые международные гастрономические фестивали", - сказал глава региона.

По его словам, важная роль отведена открывшемуся в апреле в Анадыре Центру гастрономической культуры коренных малочисленных народов мира. "В рамках этой площадки мы намерены объединить кухни разных стран, сохранить и популяризировать уникальные рецепты коренных малочисленных народов", - подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что центр создает перспективу для развития гастротуризма в целом и для появления новых точек притяжения на Чукотке. "Будут открываться кафе и рестораны, где можно будет попробовать аутентичную кухню, адаптированную под современный формат. Гастрономия - это один из самых доступных способов познакомиться с культурой и традициями", - резюмировал собеседник агентства.

В свою очередь глава Международного эногастрономического центра и руководитель Центра гастродипломатии РАНХиГС Леонид Гелибтерман также отметил высокий потенциал кухни коренных народов Чукотки. "Мы участвовали в создании Центра гастрономической культуры коренных малочисленных народов мира в Анадыре, который призван сохранять и продвигать исторические кулинарные традиции Чукотки и всего мира. Наша международная команда шеф-поваров из России и еще семи стран мира регулярно приезжает проводить в регионе совместно с местными шефами гастрономические лагеря и гастрофестивали, где создаются новые современные блюда из локальных продуктов, при этом бережно сохраняется уникальная идентичность и оригинальность традиций. В мире наблюдается растущий интерес к кухне коренных малочисленных народов, и создание центра на Чукотке - это очень перспективный проект", - подчеркнул эксперт.