Кожемяко: в Приморье сформировали устойчивый экспорт туруслуг благодаря Госсовету

Как отметил губернатор региона, работа экспертной команды также дает возможность не только кратно увеличить объем рынка туристических услуг, но и обеспечить, значительно повысить качество доступного сервиса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Работа комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм" позволила за счет грамотной экспертной оценки обеспечить рост турпотока в Приморском крае, а также сформировать устойчивый экспорт туристических услуг, сообщил губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм" Олег Кожемяко.

"В нашем крае реализуются проекты всероссийского масштаба - круглогодичный морской курорт, горнолыжный курорт, и для реализации таких крупных туристических инициатив мы руководствуемся мнением нашей экспертной команды, что дает возможность не только кратно увеличить объем рынка туристических услуг, но и обеспечить, значительно повысить качество доступного сервиса, а также сформировать устойчивый экспорт туруслуг", - цитирует пресс-служба регионального правительства слова Кожемяко.

Он добавил, что, по его мнению, в настоящее время комиссия по туризму выступает как "высокопродуктивная единая площадка", которая объединяет не только федеральные структуры, но и региональные и дает возможность всесторонне проработать вопросы развития туризма, учитывая мнение каждого члена, и представить взвешенные решения, направленные на социально-экономическое развитие субъектов РФ.

Ранее генеральный директор Корпорации развития Приморского края Рашид Ибрагимов сообщал, что турпоток в Приморье составил 3,8 млн человек по 2023 году, в 2024 году увеличение туристического потока составляет порядка 20%.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.