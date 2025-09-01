В Южно-Сахалинске в День знаний открыли самую большую в регионе школу

Она рассчитана на 1 260 мест

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Открытие самой большой на Сахалине школы на 1 260 мест состоялось в Южно-Сахалинске в День знаний. Об этом сообщили ТАСС в областном правительстве.

"Открылась крупнейшая на Сахалине школа №24, рассчитанная на 1 260 мест. Она находится на улице Комсомольской в центре города", - проинформировали в правительстве.

На открытии нового учебного заведения присутствовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители! С Днем знаний! У вас сегодня двойной праздник - начало учебного года и новоселье. Сегодня мы открываем самую большую и современную школу в Сахалинской области. И я поздравляю вас с этим событием! <...> Вы пришли учиться в новую школу. Пройдут годы, через 10, 20, 30 лет вы будете собираться здесь на встречу выпускников и чувствовать себя основоположниками этого учебного заведения. Вы станете руководителями, врачами, учителями, создадите свои семьи, воспитаете детей. Но я уверен, что всегда будете связывать свою судьбу с этой школой, ведь вы - первые", - сказал губернатор.

Здание школы состоит из девяти отделений, которые разделены на блоки начальных и старших классов. Всего там будут учиться 53 класса, в каждом от 22 до 24 человек. Для начальной школы предусмотрен блок с собственной инфраструктурой - отдельный вход, гардероб и санузлы. Созданы 20 учебных кабинетов, языковые классы, кабинеты психолога и логопеда, IT-лаборатории, четыре спальни для первоклассников и игровые зоны для групп продленного дня. Учреждение укомплектовано педагогическим персоналом, в школу зачислено 1 100 учеников.

Учреждение отвечает требованиям доступности. В школе будут обучатся слепые и слабовидящие дети, а также впервые будет применена технология "ресурсного класса" для учеников с расстройствами аутистического спектра. В образовательной организации сформируют казачий класс. Воспитательная работа будет вестись совместно с 68-м армейским корпусом, центром "Воин" и учреждениями культуры и спорта.