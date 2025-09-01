Причиной стал туман

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Самолеты из Абакана и Калининграда ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале международного аэропорта Кольцово имени А.Н. Демидова.

"Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание.Так, согласно онлайн-табло аэропорта, задержался вылет рейсов в Новосибирск, а также задерживаются рейсы в Казань и Калининград.