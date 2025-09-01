Мурманский арктический вуз намерен открывать учебные программы Полярного кодекса

Это станет возможным благодаря появлению Берегового учебно-тренажерного центра, сообщила и.о. ректора университета Мария Князева

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Мурманский арктический университет (МАУ) в связи с появлением на базе вуза Берегового учебно-тренажерного центра намерен открыть программы дополнительного профессионального образования для Полярного кодекса. Об этом сообщила ТАСС и.о. ректора университета Мария Князева.

Полярный кодекс - международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах Арктики и Антарктики. Документ является обязательным в соответствии с Международной конвенцией об охране человеческой жизни на море и Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов. Кодекс охватывает весь спектр вопросов проектирования, строительства, оборудования, эксплуатации, обучения, поиска и спасения, а также охраны окружающей среды, относящихся к судам, работающим в условиях Арктики и Антарктики.

"За счет того, что у нас появляется Береговой учебно-тренажерный центр, мы расширим программы дополнительного профессионального образования и уже будем открывать подготовку в соответствии с требованиями Полярного кодекса. У нас будет возможность это реализовывать, потому что для этого будет вся необходимая инфраструктура", - сказала Князева.

Береговой центр, который сейчас строится на территории МАУ, состоит из двух корпусов: учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна и здание с глубоководным бассейном, где на современных тренажерах можно будет подготовиться к различным аварийным ситуациям в Арктике.

"Мы разработали уникальный тренажер, связанный с Полярным кодексом - это высадка на льдину. Это можно реализовывать очень по-разному, но мы решили сделать так, как не делал никто, а именно - дрейфующую льдину в бассейне с волнами до 1,5 метра, генерацией ветра. Условия максимально приближенные к реальным. Мы уже договорились с заводом, который нам это изготовит", - отметила Князева.

О кампусе и МАУ

Создание кампуса мирового уровня осуществляется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках национального проекта "Молодежь и дети" по поручению президента РФ Владимира Путина. Плановый срок ввода в эксплуатацию - 2030 год. Первый объект кампуса в Мурманске - Береговой учебно-тренажерный центр.

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. После слияния МАУ стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Северный морской путь", "Минеральные ресурсы Арктики" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".