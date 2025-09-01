ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров РСФСР Феликсу Дзержинскому торжественно открыли во Владивостоке, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.

"По инициативе ветеранов органов государственной безопасности, сотрудников УФСБ России по Приморскому краю, при поддержке губернатора Олега Кожемяко и администрации города Владивостока 1 сентября в городе торжественно открыт памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Памятник находится по адресу: город Владивосток, Океанский проспект, 19Б", - говорится в сообщении комиссии в телеграм-канале.

Дзержинский - советский государственный деятель, основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров РСФСР. Считается основателем отечественной системы государственной безопасности.

"Это уникальный человек, настоящий патриот своей страны, основатель и первый руководитель органов государственной безопасности. Человек, который глубоко и быстро погружался в любую проблему и сделал для нашей великой Родины очень много. Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками", - передает пресс-служба слова начальника Управления ФСБ России по Приморскому краю Дениса Симонова.