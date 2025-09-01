На Камчатке для авиаполка Тихоокеанского флота приобрели средства наблюдения

Всего военнослужащим передали около 150 единиц оборудования

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 150 единиц оборудования, в том числе средства связи и наблюдения, закуплено для 317-го отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вместе с руководителем администрации губернатора региона Сергеем Меркуловым встретился с военнослужащими 317-го отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота. Для военных было закуплено около 150 единиц оборудования, в числе которого - средства связи и наблюдения. Также на этапе поставки находятся патроны для гладкоствольных ружей, состоящих на снабжении полка. Задача состоит в обеспечении мобильных огневых групп, которые при возникновении угрозы будут уничтожать противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на вооружение авиационного полка поступили коллиматорные прицелы, фонари, детекторы дронов, радиостанции, ретрансляторы, летние и зимние маскировочные сети и средства РЭБ.