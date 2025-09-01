Также необходимы мобилизация ресурсов, вовлечение всех уровней власти и участие профессионального экспертного сообщества, заявил председатель комиссии по направлению "Семья"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Достижение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в сфере демографии, требует сплочения общества, мобилизации ресурсов, вовлечения всех уровней власти и участие профессионального экспертного сообщества, заявил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"Наш президент очень четко обозначил нам задачи в сфере демографии - они требуют сплочения общества, мобилизации ресурсов и вовлечения в их решение всех регионов, муниципалитетов, бизнеса и корпоративного сектора, медицинского, педагогического, научного сообщества, - цитирует Здунова пресс-служба правительства Мордовии.

По мнению Здунова, за 25 лет работы Госсовет стал "мощной совещательной площадкой" и показал себя "эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке". Председатель профильной комиссии также отметил, что Госсовет позволяет регионам обмениваться лучшими практиками, а также оперативно отрабатывать проблемные вопросы на общефедеральном уровне. "Комиссии Госсовета - это очень авторитетные экспертные площадки, где взаимодействуют представители власти, общественных объединений, науки, бизнеса. Это знания, опыт, это такая сила, которая способна решить любую проблему. И речь идет не только о разработке стратегических документов, результаты работы Госсовета в сотрудничестве с другими органами власти можно увидеть наглядно - все они направлены на человека, на создание комфортных условий для жизни в городе и на селе", - приводятся слова Здунова в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.