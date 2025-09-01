Хоценко: строительство Северного обхода Омска начнется в 2025 году

Как отметил губернатор региона, трасса свяжет две федеральные дороги на Тюмень и Новосибирск

ОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство Северного обхода Омска, который улучшит транспортную и экологическую ситуацию в городе, планируется начать в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"В ходе рабочей встречи обсудили начало строительства важнейшего для Омской области объекта - дороги "Северный обход города Омска". Старт стройки будет уже в этом году", - говорится в сообщении по итогам встречи с руководителем Росавтодора Романом Новиковым.

Хоценко напомнил, что трасса свяжет две федеральные дороги на Тюмень и Новосибирск. Также она сократит пробег транзитного транспорта по маршруту Тюмень - Новосибирск в обход Омска более чем на 20 км. Ранее проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.

Четырехполосная трасса длиной 65,38 км будет построена с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Проект включает строительство пяти транспортных развязок, двух мостов через Иртыш и Омь длиной 1 277,6 и 176,33 м соответственно. Также планируется возведение 19 путепроводов - 2 через железнодорожные линии и 17 на пересечениях с дорогами регионального и местного значения, а также для проезда сельхозтехники. На участке обхода будет размещен комплекс зданий центра управления дорожным движением и дорожно-эксплуатационной службы.

Финансирование проекта

В пресс-службе Газпромбанка, который принимает участие в проекте, сообщали, что капитальные затраты на возведение автодороги составят 73 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Бюджетное финансирование предусмотрено в размере 31 млрд рублей. Также рассматривается вопрос о привлечении льготного финансирования с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. После ввода трассы в эксплуатацию интенсивность движения через нее составит порядка 12 тыс. автомобилей в сутки, к 2047 году прогнозный трафик оценивается в 32 тыс. транспортных средств в сутки.

Северный обход Омска планируется запустить в 2028 году. Трасса позволит решить транспортную проблему на выездах из Омска и разгрузить городские магистрали. Обход также будет способствовать развитию сообщения между Новосибирской и Тюменской агломерациями, активизации инвестиционной деятельности и увеличению объемов строительства в северной части города.