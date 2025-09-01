Детям из новых регионов отправили посылки со школьными принадлежностями

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московские некоммерческие организации (НКО) отправили свыше 10 тонн гуманитарной помощи жителям новых регионов и бойцам СВО. Детям из новых регионов отправили посылки со школьными принадлежностями, а военным - техническое оборудование и средства гигиены, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"НКО при поддержке московского Агентства общественных проектов собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов", - говорится в публикации.

Помимо прочего, москвичи отправили 100 писем бойцам СВО с добрыми пожеланиями, а волонтеры НКО - 700 окопных свечей и 250 маскировочных сетейдизельных генераторов, осветительные приборы, а также квадроцикл и автомобиль УАЗ-2206 .