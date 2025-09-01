По данным исследования центра, 82% респондентов считают, что эмоциональному благополучию в школах нужно уделять столько же внимания, сколько и успеваемости

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян выступает за запрет на пользование телефонами на уроках. По их мнению, гаджеты отвлекают ребенка от образовательного процесса, свидетельствуют результаты исследования центра Feedback, которое есть в распоряжении ТАСС.

Исследование проведено в августе 2025 года. Количество респондентов со всей России составило 2 020 человек в возрасте от 14 до 64 лет.

"82% убеждены, что эмоциональному благополучию в школах нужно уделять столько же внимания, сколько и успеваемости. 62% считают буллинг серьезной проблемой, с которой необходимо бороться комплексно. <…> 77% поддерживают запрет на использование телефонов на уроках, считая, что это помогает детям лучше сосредоточиться на материале", - говорится в результатах исследования.

Аналитики отметили, что на первом месте по уровню стресса сегодня у школьников - волнение из-за экзаменов, контрольных и ЕГЭ: об этом говорит 61% респондентов, что на 9% больше, чем в 2024 году. Большая учебная нагрузка и стресс от домашних заданий остаются второй по значимости причиной (60%).

Согласно итогам анализа, часто школьниками упоминаются и проблемы в отношениях со сверстниками (43%, рост на 6%), и личные психологические трудности (34%, рост на 3%). Страх неудач и плохих оценок беспокоит 41% школьников, а 39% жалуются на нехватку времени для отдыха и развлечений. При этом страх перед новыми предметами и учителями снизился до 36% (минус 14%). В целом уровень тревожности, связанной с психологическим состоянием, проблемами во взаимоотношениях и давлением со стороны родителей и учителей, вырос на 11% по сравнению с прошлым годом.

Менее значимыми факторами остаются давление со стороны родителей и учителей (33%), переход в новое учебное заведение (29%), финансовые расходы на форму и принадлежности (17%) и транспортные трудности (11%), уточняется в результатах исследования.